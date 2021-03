La Bitcoineta llegó a Paraná: cómo invertir y cuánto cuesta la unidad de bitcoin

Ariel Aguilar, de Bitcoin Argentina

La Bitcoineta, es una furgoneta adquirida conjuntamente por las fundaciones Bitcoin Argentina y Bitcoin Americana. Recorre el país y América Latina para explicar, mostrar películas y presentaciones relacionadas con la criptografía.La camioneta llegó este martes a Paraná ydialogó con. “El Bitcoin es el dinero de la internet, a partir de este surgieron otras monedas, que en su conjunto se llaman Criptomonedas, porque están selladas y no pueden ser frenadas. Esta tecnología está hecha de manera descentralizadas, donde no hay un dueño, una empresa o un gobierno atrás que lo haga funcionar”, expresó.“Este tipo de dinero no tiene un banco central, pero si tiene una red de minerías, es decir, un conjunto de computadoras que funcionan diariamente para que la moneda no se caiga. Es gratis generarlo y las personas puedan tener tantas direcciones de billeteras electrónicas como CBU quieran”, dijo.Al respecto de este tema, el especialista comentó que “para comenzar a invertir es necesario que la persona se descargue una aplicación en su celular e ingrese una contraseña, que va a ser la protección de las monedas. Este dinero se plantea de manera diferente al peso o al dólar, porque las monedas no tienen tope de emisión”.“El precio de esta moneda está subiendo mucho y las personas tienden a acapararlo y tomarlo como una manera de inversión”.1 unidad de bitcoin equivale a $8.598.000Hoy en día existen casas registradas en Argentina para poder cambiar tus monedas de Bitcoin a pesos. “A través de tu cuenta podés venderle los Bitcoin y te transfieren los pesos. También es legal comprar y vender entre particulares”, finalizó.