En Paraná se movilizaron para exigir justicia por el femicidio de Noelia Almada

Policiales En Victoria marcharon para pedir justicia por el femicidio de Noelia Almada

En Paraná, organizaciones sociales se movilizaron para exigir justicia por Noelia Soledad Almada, quien fue asesinada en la madrugada de este lunes y por el hecho, se encuentra internado y detenido su pareja, Claudio Andrés Paera, de 40 años, quien tras el ataqué se lesionó.“Estamos acompañando a la población de Victoria, que sepan que no están solos y que estamos para ayudarlos. Acá hay un tema y es que Noelia hizo todos los pasos que tenía que hacer para pedir ayuda y hubo un estado que la abandonó. No tuvo respuesta ni protección del gobierno, de las áreas de mujeres ni de la policía”, expresó.“No podemos tolerar que a esta altura se den exclusiones del hogar sin ninguna medida de protección hacia la mujer y sin ninguna medida de control hacia los violentos. Por ese motivo realizamos esta movilización exigiendo mayor presupuesto para todas las políticas para prevenir y erradicar las violencias de género”, dijo.Y agregó que “necesitamos políticas integrales. En este contexto de violencia, necesitamos que ante cualquier denuncia que una mujer realice, haya exclusión no solamente del hogar, sino también prisión preventiva, que se realicen pericias psicológicas para evaluar el grado de peligrosidad a la que está expuesta la víctima y su entorno”.“Sabemos que es preocupante estar reunidas otra vez, pero vamos a estar cada vez que sea necesario. Todos los avances que tuvimos fue gracias a la lucha y a la visibilizacion de esta lucha. Son muchos los avances que logramos, pero los que no nos quieren escuchar son los gobernantes y las áreas del Estado que son parte del problema”, finalizó