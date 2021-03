Por el estado de los baños, alumnos de una escuela no regresaron a las aulas

Los alumnos de la Escuela Primaria Nº 200 “Soldados de Malvinas”, de calles 1º de Mayo y Acebal de barrio Paraná XIII, no pudieron volver a las aulas en este ciclo lectivo 2021, porque los baños son solo tres y no están en condiciones. Los padres que envían sus hijos a esa institución se organizaron para llevar una solución a los inconvenientes de infraestructura.“En este ciclo lectivo tuvimos que suspender la presencialidad por el estado de los baños, ya que solo funcionan tres de los ocho sanitarios de la planta baja”, comunicó ala vicedirectora del turno tarde, Silvia Devalld.“Hay baños que no tienen puertas porque los marcos se hincharon y debieron ser retirados, hay mochilas que no cargan agua y hay baños tapados. Son pocas unidades y muy deterioradas las que funcionan en este momento”, refirió la directiva.“Estaba todo programado para que los niños asistieran a partir del 15, en burbujas, pero la realidad es que los baños disponibles son muy pocos. Y hasta que los baños estén reparados, los padres deberán estar en contacto con la escuela para el retiro de actividades”, explicó.“Como padres nos da pena el estado de la escuela. Todos se llenan la boca diciendo que las escuelas que están en condiciones, pero acá no hay nada en condiciones. Es mentira que las clases pueden comenzar”, apuntó el papá de una alumna de 6º.Y continuó: “Los padres que somos albañiles, electricistas y sanitaristas nos juntamos para darle una solución a la escuela porque como padres apostamos a la Educación, y no hacemos ni más ni menos de lo que deberían hacer las autoridades para que las instituciones arranquen el ciclo lectivo como se llenan la boca diciendo que las escuelas están en condiciones”.“Es muy fácil autorizar el dictado de clases si no dan los elementos necesarios y mínimos”, reprochó el hombre.pudo constatar del testimonio de las docentes, que estas contienen sus necesidades de ir al baño durante toda la jornada que demanda el dictado de clases, ante la falta de sanitarios en condiciones.