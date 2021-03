Novelas románticas y policiales, lo más leído en la Biblioteca Popular

Durante las jornadas lluviosas, muchas personas optan por volcarse a la lectura, un pasatiempo que sigue vigente y no pasa de moda. Desde la Biblioteca Popular del Paraná, indicaron acuáles son los géneros más buscados y cómo trabajan durante la pandemia."Los días de lluvia las personas eligen no salir mucho y reservan libros a través de redes sociales o teléfono", dijo una de las responsables de la Biblioteca, Belén Perezlindo aEn este sentido detalló que los socios pueden llevarse dos libros a la vez y deben devolverlos en el lapso de 30 días, "muchos los devuelven a los pocos días de haberlos retirado ya que leen muchísimo", sostuvo.Consultada sobre los géneros más pedidos, dijo que " lo que más se llevan son las novelas románticas, policiales, drama y crónicas. Ya en menor medida se leen textos dedicados a las neurociencias, autoayuda, historietas"."Siempre hay modas en los libros, ahora son muy leídas las novelas de Historico-Romanticas, de autoras como Florencia Bonelli, Viviana Rivero, etc. Otra de las cosas leídas son policiales suecos".Además, Pérezlindo contó que "hay algunos lectores que buscan libros de autores entrerrianos y la que más se destaca es Selva Almada".Sobre el funcionamiento de la biblioteca Perezlindo, señaló que "la sala de lectura no está habilitada, las personas vienen a buscar sus libros y cuando los devuelven los ponemos en cuarentena durante una semana".Cabe recordar que los préstamos de libros son solamente para los socios, y para formar parte de la biblioteca las personas deben anotarse con su DNI, un domicilio de Paraná y abonar una pequeña cuota mensual.