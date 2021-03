Falso secuestro: “Hay corroborar datos antes de compartirlos en redes sociales”

Policiales La Policía y la Justicia establecieron que no hubo ningún secuestro en Paraná

El jefe de la División 911, Esteban Allegrini

La Policía y la Justicia establecieron que no era real un presunto secuestro que supuestamente había ocurrido este domingo en horas de la noche en la zona de calles Tomás Guido y Yancovich, de Paraná.Hasta este lunes a la noche, personal policial continuaba con las tareas investigativas para poder esclarecer el hecho.estuvo en el programay expresó que “estamos tratando de localizar a la señora que llamó al 911 y realizó la denuncia. Queremos aclarar esta situación y que la señora nos relate que fue lo que sucedió, porque es un hecho grave”.“Personal de Investigaciones continúa en el lugar del hecho realizando las tareas pertinentes, recabando información y testimonios para saber que pasó y tratar de dar con la mujer. Hasta el momento no hay registro de denuncias o pedidos de localización de personas desaparecidas”, dijo ael comisario.Y agregó que “es necesario que esta persona se ponga a disposición de la policía para que cuente lo que sucedió y que podamos sacar datos de la situación que vio, porque pudo ser una confusión. Necesitamos aclarar que pasó para llevarle tranquilidad a las personas”.El jefe de la División 911 comentó que “las redes sociales nos tienen comunicados con el mundo, si se maneja responsablemente es beneficioso, de lo contrario, se produce un caos, genera incertidumbre y preocupación”. A la vez, Allergini aclaró que “cada vez que aparezcan este tipo de publicaciones, hay que verificar que realmente pasó y tratar de corroborar la información, sino estamos siendo irresponsables”.“Es difícil manejar esta situación y pido responsabilidad en el uso de las redes sociales, sino nosotros mismos estamos generando una situación de preocupación y de inseguridad que no existe. Tanto en Paraná, como en el resto de Entre Ríos, este tipo de hechos, los secuestros, no suelen suceder”, remarcó.Sobre el despliegue que generó el operativo, Allegrini comentó que “ante este tipo de denuncias debemos actuar con rapidez y es un hecho preocupante. Ayer (domingo), cuando comenzaron las publicaciones, personal policial comenzó a movilizarse sin tener el llamado. Estas cosas generan un desgaste en el personal policial y en las personas que se movilizan, y provocan que desatendamos la prevención”.Al respecto, el jefe de la División del 911 mencionó que “los robos están controlados. Paraná es una ciudad muy tranquila, suceden delitos, pero los tenemos controlados desde que comenzamos con la retención de motovehículos”.“En total tenemos cerca de 12.500 motos retenidas. La Municipalidad está trabajando en la compactación y si sale el expediente disminuiríamos la cantidad. Este trabajo que realizó la policía, disminuyó los delitos”