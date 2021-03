Donaciones para la Patagonia: puntos de recepción en Paraná y alrededores

Donaciones que se necesitan:



Puntos de recepción en Entre Ríos:

Tras la preocupación que provocan los incendios en la Patagonia, comenzaron a recolectar donaciones para afrontar la situación que se vive en las provincias de Chubut y Río Negro. En Paraná y alrededores se replica la iniciativa. Noelia Valdez, organizadora expresó aque “es un granito de arena para las personas y familias del sur que realmente lo están pasando muy mal y han perdido todo”.*Materias de construcción: herramientas, ladrillos, tejas, cemento entre otros*Elementos de ferretería: linternas, velas, fósforos (ya que no tienen luz ni gas)*Elementos de farmacia: barbijos, Colirio, gasas, agua oxigenada, analgésicos, desinfectante, Platzul, cinta adhesiva, cremas para quemaduras, pañales niños y adultos.*Carpas (porque la gente está volviendo a sus casas y hasta la reparación duermen al aire libre)*Elementos de cocina*Frazadas, sábanas, toallas y toallones*Elementos de higiene personal y para la limpieza general*Bidones de agua*Juguetes y elementos de librería (recuerden que hay niños que perdieron todo y que cosas como éstas ayudan a mitigar el dolor de las pérdidas)Noelia aclaró que “ropa y calzado no se necesita, porque en la primera tanda que enviaron de donaciones, muchas personas acercaron todo tipo de indumentaria y zapatillas”.Al respecto de cómo surgió la iniciativa, comentó que “tengo dos hermanos allá Lago Puelo Chubut y la iniciativa surgió a través de mi cuñado que trabaja una empresa de turismo. Me contó que Via Cargo, iba a llevar donaciones a los lugares afectados sin costo”, dijo.Y agregó que “las donaciones se enviarán el lunes 22, pero todavía no tengo definida la hora. Recibo donaciones en mi casa, pero también pusimos varios puntos de recolección”.- Noelia Valdez en calle 25 de mayo 1087, 3ro, Paraná. Celular: 155 07 81 07- Melisa Morales, en zona parque Paraná. Celular: 155 191 402- Sol Ramírez, en Av. Ramírez y Laurencena, Paraná. Celular. 154 604701- Agrupación Evita, Paraná. Celular: 155 343601- Tania Fontana, Viale. Celular: 154 25 51 20- Natalia Villalba, Las Juanitas y alrededores. Celular: 155 679841