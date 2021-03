Renovaron pedido de justicia por joven asesinado de un disparo en la cintura

El crimen de Leonardo Podestá , ocurrió el 14 de noviembre, cuando el joven fue hallado sin vida en la zona del totoral, en calle Valentín Déniz al final del barrio Cáritas, más precisamente en el área de bañados. El cuerdo de la víctima tenía golpes y un disparo en la cintura.“Se cumplieron ayer cuatro meses del homicidio de Rafael, cuatro meses hace que lo encontraron muerto en un descampado con un disparo en la cintura, un escopetazo. También estaba golpeado, y nos duele como apareció el cuerpo”, comentó ael padre de la víctima, Mario Podestá.En la oportunidad, el hombre alertó que “el asesino, el que lo mató, está libre, está suelto”.“Venimos a pedir justicia, para no olvidarlo, para que no sea un caso más y queremos que el asesino esté detenido. El que identificaron fue Ramón Alem, él fue el que lo mató”, sentenció durante el reclamo de justicia frente a los Tribunales de Paraná.Podestá comentó que el casó están en manos del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Y según supo, “este mes o el próximo la causa se elevará a juicio”.“Mi hijo, si estuviese con nosotros, hoy hubiera estado empezando la escuela porque era un chico que quería estudiar. Tenía 19 años, recién estaba empezando a vivir, y le cortaron todo”, lamentó.“Lo recordamos todos los días porque era un chico que no tenía maldad. Solo él y Dios saben lo que sufrió y lo que pasó”, cerró.