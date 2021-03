Cambio en el sistema de estacionamiento: tarjeteros marcharon al municipio

Tarjeteros se movilizaron este lunes hacia el municipio de Paraná para manifestarse en contra de las modificaciones del sistema de estacionamiento medido, en el cual no estarían incluidos.Carina Martínez señaló aque “el diálogo se ha cortado y esperamos hace más de 20 días una mesa de diálogo a la cual se había comprometido el municipio y no nos han convocado”.Enseguida expresó que “Defensoría del Pueblo nos informó que en el nuevo sistema no vamos a estar incluidos. Seguiremos con la medida hasta que tengamos respuesta favorable”.Por su parte, David Salas declaró que “este sector viene trabajando hace más de 20 años. Ahora van a hacer un trabajo con una empresa de Buenos Aires que no va a contemplar a ningún compañero. Somos personas, el intendente tiene que darnos una mano”, reclamó.Finalmente, Martínez expresó que son alrededor de 250 tarjeteros y advirtió que “tomamos la decisión de presentarnos pacíficamente”.