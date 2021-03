Un auto cayó a un pozo “no señalizado” y reventó dos cubiertas

La conductora de un automóvil VW Polo blanco no alcanzó a divisar un pozo ubicado sobre Avenida Ramírez y calle Federik y, como consecuencia del accidente, reventó dos de las cubiertas del vehículo al caer en el cráter de gran profundidad.Tras el accidente, que se registró a las 8.45hs de este lunes, la mujer contó acómo ocurrió y vecinos dieron cuenta que el socavón fue generado producto de una rotura de un desagüe cloacal.“Salimos de casa para llevar a las nenas a la escuela cuando nos encontramos con este pozo llegando a Avenida Ramírez. Fue un golpe muy fuerte, las nenas se asustaron mucho y se escuchó el estruendo”, comentó la conductora, Araceli, al dar cuenta que sus hijas “llegaron angustiadas a la escuela”.“Cuando sentí el impacto me tiré a la banquina para no quedar sobre Avenida Ramírez”, explicó. Y continuó: “Dejé el auto porque mi prioridad era llevar las nenas a la escuela, salí en busca de un remis para dejarlas y después seguí con el trámite de la grúa para que venga a buscarlo”.La mujer, que es vecina del barrio, refirió: “Siempre venimos esquivando los pozos, pero hoy estaba lleno de agua y eso hizo que no lo pudiera ver”.En la oportunidad, acotó que “cuando esperábamos, una chica que pasó me contó que se la había caído su hija y tuvo que agarrarla del brazo para poder sacarla”.La conductora aseguró que en el lugar donde estaba el pozo, “no había ningún tipo de señalización”. De hecho, fueron los mismos vecinos quienes colocaron dos varillas en forma de advertencia.“El 11 de marzo se hizo el reclamo porque el pozo, que tiene más de un metro de profundidad y cada vez se rompe más, está ubicado al filo del badén”, comunicó el presidente de la Vecinal, Juan Bernal. “Se formó por una rotura de cloaca y se está tornando cada vez más peligroso por la profundidad”, alertó.