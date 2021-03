Socavón en Costanera: qué lo motivó y para cuándo están previstos los arreglos

Qué motivó el socavón

Se registrarondurante el fin de semana en la zona de la Costanera Baja de Paraná, a la altura de Puerto Nuevo. El socavón está ubicado a unos 50 metros de la desembocadura del arroyo La Santiagueña y de la Sala Mayo de la capital entrerriana.registró en las imágenes lasque fueron colocadas por personal municipal, mientras se analiza qué trabajos deberán realizarse para contener el agrietamiento.. Por lo que vimos, la losa tenía inscripto el año. Se quebró un conducto y estuvo socavando la barranca durante mucho tiempo. Arriba tiene asfalto, que hizo peso y cayó esa parte que se ve en las fotos sobre la barranca”, explicó el secretario de Obras Públicas del municipio, Maximiliano Argento.El titular de Obras Públicas buscó transmitir tranquilidad y anticipó:. Señalizamos, vamos a hacer una contención y lo vamos a rellenar”.Lo que motivó el socavón es uno de los desagües pluviales de la Costanera. Al costado se encuentra: “Es un conducto grande que no tiene ningún inconveniente. Es más nuevo y más grande, entonces tiene mayor resistencia”, aclaró a. “Se va a hacer el estudio, se va a. La Municipalidad va a contratar a privados, porque no tenemos capacidad para hacer ese tipo de obra”, señaló. Además, si bien consideró que es muy reciente para pronosticar cuándo podría estar hecho el nuevo desagüe, afirmó que “es una obra de emergencia así que los plazos se acortan”.El secretario de Obras Públicas explicó: “Por lo general los desagües pluviales no se rompen. Si está en el medio de la calle no tiene tanto movimiento.De hecho, mencionó que ese tipo de movimientos de suelo es lo mismo que pasó recientemente en el puente de calle Moreno. “Se rompió un desagüe pluvial e hizo que el agua fuera comiendo la barranca”, graficó.