Incendios en la Patagonia: en Paraná recolectan donaciones

En Paraná, una empresa de viajes ofreció llevar sin costo las donaciones destinadas a los habitantes de La Patagonia y paranaenses que tienen familiares en las zonas afectadas están recolectando elementos necesarios para enviar la ayuda lo antes posible.



Noelia Valdez explicó: "Mi cuñado es agenciero en la empresa Vía Bariloche de Puelo y me comentó que la empresa habilitó todo lo que sea donaciones para que se puedan enviar sin cargo y entonces decidí armar una campaña para recolectar lo más necesario. Sabemos que lo enviado llega a Bariloche y allí la Red Solidaria Bariloche es quien se encarga de clasificar y distribuir de acuerdo a las necesidades de cada localidad", detalla UNO. Si bien no está definida la fecha en que se enviará lo reunido en la colecta, dada la gravedad de lo sucedido y la urgencia de la ayuda, la entrevistada especificó que será la semana que viene.



Lo necesario en este momento:



*Elementos de ferretería: linternas, velas, fósforos (ya que no tienen luz ni gas)



*Elementos de farmacia: barbijos, Colirio, gasas, agua oxigenada, analgésicos, desinfectante, Platzul, cinta adhesiva, cremas para quemaduras, pañales niños y adultos.



*Carpas (porque la gente está volviendo a sus casas y hasta la reparación duermen al aire libre)



*Frazadas, sábanas, toallas y toallones



*Elementos de higiene personal y para la limpieza general



*Bidones de agua



*Juguetes y elementos de librería (recuerden que hay niños que perdieron todo y que cosas como éstas ayudan a mitigar el dolor de las pérdidas)



"Vivo cerca de la zona de la terminal de ómnibus de Paraná. Quienes quieran sumarse pueden contactarse conmigo ya sea por mi número de celular o redes sociales, así podemos coordinar. Pido que todo esté rotulado, para que sea más fácil y rápido saber qué hay en cada caja", indicó Noelia Valdez.



Por donaciones:



Comunicarse al (0343) 155078107



Vía Facebook e Instagram: Noelia Valdez.