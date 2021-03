Vecinos piden mejoras en Av. Zanni y justicia por víctimas de siniestros viales

Vecinos de barrio Capibá, Empleados de Comercio y alrededores, se manifestaron este viernes en horas de la noche para pedir señalización e iluminación de Av. Zanni al 3600. En el lugar ya ocurrieron dos accidentes fatales.Maximiliano Olavarría fue una de las víctimas. Su mamá, expresó aque “mi hijo falleció el 11 de noviembre de 2019. Un camión salió de su carril, lo atropelló de frente y murió en el acto. Pedimos prudencia, que arreglen las calles. Ellos no van presos, pero nosotros quedamos con todo el dolor en el alma y no recuperamos más nuestros seres queridos”.Paola, vecina, comentó que “pedimos justicia por la muerte de Maximiliano y por Marcelo, que estuvo 15 días en terapia y el 8 de marzo murió por culpa de las malas condiciones en las que vivimos en el barrio. Marcelo salía de su casa en moto y un auto lo chocó de frente. Queremos saber qué pasa con esa gente que está al volante”.“Hace seis años vivimos acá, los pozos siempre están. Vienen, le ponen tierra, llueve y es lo mismo. Ya han muerto dos personas jóvenes, nos puede pasar a cualquiera porque muchos andan en moto. Si salís de acá no hay luces y es difícil transitar”, agregó.Otro vecino, manifestó que “hoy vinieron a hacer una mejora de la calle, pero con la primera lluvia que viene se lleva todo. Acá pasa mucho tránsito pesado, rompen todo”.También pidieron por mayor frecuencia en los colectivos, ya que aseguran que pasan “cada dos horas y cortan a las 20”.