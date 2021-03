Alumnos tienen clases en la galería “porque las aulas no están en condiciones”

La rectora Rosana Rutili de la escuela secundaria Nº 12 “Provincia de Neuquén” exigió a través demejoras edilicias en el edificio de calle Miguel Galarza 1599 para poder retornar a la presencialidad. Las clases presenciales se están dictando en la galería techada del establecimiento educativo, “porque las aulas no están en condiciones”.“Las aulas del fondo son cerradas porque es parte de lo que fue el viejo club Neuquén. Durante todo el año pasado no se hizo ningún trabajo de mantenimiento, lo que hizo que la cocina donde se les brinda la copa de leche a muchos estudiantes que lo necesitan, es un lugar que no se puede pisar porque no está habilitado”, comunicó la directiva.Según comentó, el técnico en Bioseguridad de Agmer les indicó que, para el retorno a las aulas, deben contar con “un protocolo, medidas de prevención y espacios en condiciones de seguridad e higiene”.En la oportunidad, comentó que la Neuquén “incrementó la matricula escolar gracias al trabajo de inclusión, orientación y tutorías”. Y, además, cuenta con la radio Voces Neuquinas gracias a un proyecto de formato complementario.