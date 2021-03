Se “multiplica” la instalación de circuitos de vigilancia en barrios de Paraná

Crece la cantidad de sectores de la ciudad de Paraná en los cuales los vecinos optan por instalar circuitos cerrados de vigilancia como forma de combatir la inseguridad.El emprendedor Fernando Galán contó aque tiene instalados sistemas de video vigilancia y alarmas comunitarias en 20 barrios de la capital entrerriana. “Son entre 200 y 250 cámaras. Esto disminuye notoriamente el delito”, afirmó.Explicó que “antes de instalarlas hacemos reuniones con vecinos y análisis de puntos críticos, para no dejar nada al azar y capturar las imágenes que interesan. Cumplen la función de prevención, disuasión y de información ante la Justicia o la Policía, con la cual colaboramos permanentemente. Los hechos graves que sucedieron últimamente en Paraná pasaron por puntos donde tenemos cámaras y sirvieron como prueba judicial.”Tras poner de relieve que “se ha ido multiplicado” la demanda, informó que “los vecinos pagan un abono mensual que van desde los 400 pesos que es un monto accesible que le permite ver grabaciones, hacer recorridos por imágenes para observar en vivo y controlar, por ejemplo, a su hijo para que llegue seguro a su hogar”.Refirió que “fue todo un desarrollo que traigo desde la seguridad en parques industriales a la ciudad. Mi lugar del trabajo es la zona del Litoral y vengo a cada 15 días a hacer el mantenimiento. Las cámaras deben funcionar las 24 horas”.Galán expresó que “yo brindo el servicio de monitoreo y técnico. Con el abono fijo el vecino se desliga del mantenimiento, robo u otro desperfecto. La instalación también está incluida. Cada nodo está pensado para una cobertura de aproximadamente 20 abonados de manera segura. Ese equipamiento sería el ideal. El monto se reduce cuanto más abonados sean. La amortización del equipo, para mi es prolongada”.Enfatizó que “para mí lo mejor es cuando me dicen que disminuyó el delito. Tiene efectividad del 90% asegurada. Los vecinos llaman cuando sucede un hecho y hay semanas en las que no recibo ningún llamado”. Citó que “en una zona de San Agustín, donde eran muy frecuentes los delitos, se redujo casi un 90 por ciento. Ya no suceden más ahí, pero si en otros lugares”.En tanto, Adelia Ríos, del Barrio 188 Viviendas declaró aque “había robos y por seguridad decidimos poner las cámaras hace unos dos años. El resultado fue buenísimo. Casi no hay delito, por lo que son una gran ayuda. Los vecinos se sienten más seguros. Es una ventaja. Tenemos 80 abonados”.