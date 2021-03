Escuela reclama por problemas edilicios: “El tanque no se limpia desde 2017”

La comunidad educativa de la Escuela Nº101 “Ciudad de Montevideo” de la localidad de Sauce Montrull aún no inicia con las clases presenciales debido a que, según denuncia la directora Mónica Andino, todavía no obtiene respuestas de parte de las autoridades de Educación a problemas de infraestructura que el edificio acarrea desde 2017.



“No pudimos volver a la prespecialidad, más allá del deseo de docentes y familias, porque desde el año pasado se reclama por problemas -desde marzo pasado- en el tanque de agua, en los sanitarios y -desde agosto- en la instalación eléctrica del sector derecho de la escuela”, aseguró Andino a Elonce TV. “Se hicieron todos los reclamos, se enviaron notas, y desde Infraestructura de Paraná Campaña se nos informó que los arreglos están aprobados, pero todavía no tenemos la solución”.



“Estamos a la espera porque hasta ahora no sabemos cuándo se harán efectivos los arreglos”, sentenció la directora. De acuerdo a lo que comentó, “en noviembre se hizo una inspección desde Departamental Escuela, se comprobaron las dificultades más urgentes como para volver a la presencialidad, y en diciembre la arquitecta zonal hizo una revisación”.



“El tanque de agua no se limpia desde 2017 porque tiene la base rota y no se puede hacer la desinfección”, remarcó la responsable de la escuela de Sauce Montrull. “Los baños tienen pérdidas de agua y funciona una sola canilla en cada pabellón de sanitarios, con lo cual, nos faltan canillas, cadenas de agua, todo”, enfatizó.



“Seguimos con las clases virtuales”



“El año pasado tuvimos una repuesta del 80% de los chicos. Fue difícil porque muchos no tienen internet, entonces traían sus carpetas y se las corregía o se les acercaba material fotocopiado”, recordó la directiva al valorar que “la respuesta de la familia fue buena”.



“Queremos volver a la presencialidad”, remarcó al evidenciar el deseo de padres y alumnos.



“Hoy hay docentes adheridos al paro y otros se acercaron a la escuela para terminar de elaborar el proyecto del año”, comentó. (Elonce)