Reabrió el Cine Círculo: Cómo funcionará y qué películas se pueden disfrutar

Cine Círculo abrió sus puertas este jueves, con el estreno de varias películas: Monster y Trolls II, para niños, y La Noche Mágica, para adultos. Muchas familias se hicieron presentes para disfrutar de la función.Cine Rex aún no abrirá sus puertas porque desde la organización aseguran que necesita algunas refacciones.Ignacio, de 7 años, expresó aque “nos sentimos bien de venir, contentos, felices. Vinimos a ver una peli de la que solo vimos una propaganda en la tele”.Paulina, de 10 años, indicó que “tenemos que venir con barbijo, nos toman la temperatura, nos pusieron alcohol”.Alba, su madrina, dijo que “estamos re contentos con que vuelvan los cines porque a ellos les encantaba venir, era una salida linda, en familia”.En el lugar se ofrecen pochoclos a variados precios:Por su parte, Juan Carlos, desde la organización, expresó que “estamos con muchísimas expectativas para ver que qué reacción tenemos, si la gente responde y viene. Estuvimos mucho tiempo parados y eso trajo muchas deudas, hay que levantar todo. Somos un cine independiente, no recibimos subsidios y todo lo que se hace es a pulmón”.“Los empleados pudieron cobrar el ATP, pero el resto fue todo deuda. Ansiosos estábamos por comenzar, acá no se daba la situación aún pero hoy arrancamos, esperamos que nos acompañen y dure”, remarcó.“En la entrada al cine se le aplica alcohol a la gente y se le toma la temperatura. En las salas se deja fila de por medio vacía. Se sienta el grupo familiar, dejamos dos butacas de cada lado para que no tengan contacto con otra gente. Al salir es por fila para evitar aglomeraciones. Entre película y película hay un tiempo para limpiar todo”, señaló.“Cuando cerramos la última función del 2020 estaba en 350 pesos, pero ahora lo bajamos porque sabemos que anda poca plata circulando, la gente no está bien económicamente. Es la misma entrada para grandes y chicos. En algunas semanas habrá promociones”, dijo.Para evitar contagios, comentó que “se están dando películas 2D. No se brindan por ahora películas 3D porque implica el uso de anteojos”.