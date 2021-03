Por la bajante del río y la presencia de palometas, “hay poco pescado”

“El tema de la pesca está complicado por el tema de la bajante y la presencia de palometas, hay poco pescado. Está saliendo un poco de moncholo, de armado, algo de surubí, dorado, pero siempre poco”, remarcó Alejandro, de la pescadería Puerto Sánchez.Según explicó en diálogo con, “el río juntó agua tarde para lo que es la temporada, porque si hubiese juntado antes hubiese habido más dorados y surubí”.Consultado sobre el consumo, indicó que la gente “siempre busca lo más barato y hoy por hoy, un kilo de pescado no tiene comparación con lo que cuesta un kilo de carne. En este puesto, como caro, un kilo de surubí lo estamos vendiendo 400 pesos y cualquier corte de carne sale de 500 pesos para arriba”.Sobre las expectativas ante la llegada de la Semana Santa, el pescador entendió que “si no llueve va a estar complicado porque el río no va a juntar agua y va a estar peor de lo que está, con muchas palometas y poco pescado”.