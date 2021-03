Cierra una sucursal bancaria en Paraná: el gremio asegura que no habrá despidos

El Banco Santander cerrará una de las cuatro sucursales que tiene en la capital entrerriana, concretamente la que se encuentra ubicada en Avenida Alameda de la Federación. Desde la Seccional Paraná de la Asociación Bancaria aseguraron que “no habrá ningún despido, desvinculación, cambio de jornada laboral, ni de las condiciones laborales”.



Es inminente el cierre de la sucursal del Banco Santander ubicada en Alameda de la Federación 360, de Paraná. Ya incluso sus clientes fueron notificados del traslado de sus cuentas hacia otras sucursales.



El secretario adjunto de la Bancaria Paraná, Augusto Gervasoni, dijo que el cierre “es prácticamente un hecho”. De todos modos, aseguró que “también es prácticamente un hecho que no va a haber ningún despido, desvinculación, cambio de jornada laboral ni condiciones laborales para ninguno de los trabajadores”.



Informó que los trabajadores “serán reubicados en las otras tres sucursales que tiene el banco” en la ciudad: la de Buenos Aires 219, la de Gualeguaychú 907 y la de 9 de Julio 100, esquina 25 de Mayo.



Gervasoni prefirió no hablar de un “compromiso” de la entidad a no despedir personal. “Al sistema financiero no se le puede sacar un compromiso excepto que sea por escrito”, expresó al respecto. Sin embargo, remarcó: “No lo tenemos por escrito, pero sí tenemos la tranquilidad que a los compañeros les estamos dando esa garantía (de que no habrá cesantías), porque es lo que se viene hablando a nivel nacional con las autoridades del banco”.



En el mismo sentido, aseguró que el gremio “está trabajando fuerte por la situación de los compañeros, para tratar de garantizarle la estabilidad laboral y que, a la vez, no haya ningún cambio en las condiciones laborales”.



Cabe recordar que en enero pasado la Bancaria inició medidas de fuerza en todo el país ante la posibilidad de cierre de sucursales de Santander y el BBVA. Tras la primera jornada de protesta, el jueves 7 de enero, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, el gremio acató y suspendió las acciones. (APF)