Madre de seis hijos fue afectada por el temporal e implora por donaciones

Una madre de seis hijos solicitó a través dedonaciones de ropa, calzados y útiles escolares. Es que debido a las precipitaciones que se registraron el pasado jueves en la ciudad, lo perdió todo. También encomendó materiales para la construcción a fin de techar la casa que habita junto a sus pequeños.“El techo de mi casita está cubierto con nylon y con la lluvia se voló el toldo y se mojó todo. Necesito ropa, colchones, camas, útiles para la escuela y zapatillas porque tampoco yendo a la escuela ya que no tienen nada; duermen en el suelo con un nylon y una frazada”, contó aNadia Quiroga.La mujer contó que antes vivían “en un ranchito, pero por un conflicto que hubo en el que me robaron la heladera y la televisión, estuvimos un tiempo en situación de calle, deambulando de un lado a otro, hasta que conseguimos este lugar”.La mujer, que vive sobre calle Du Graty del barrio El Morro, agradeció a sus vecinos por la colaboración brindada durante el temporal. “Fue bastante complicado y tuve que esperar a que salga el sol para secar la única muda de ropa que tienen los nenes para ponerse”, confesó.Quiroga es madre de cuatro varones de 16, 10, 7 y 6 años y dos nenas de 13 y 3 años. Los cuatro más chicos fueron inscriptos en la escuela Libertad y el mayor a la Técnica Nº 1 pero no están pudiendo asistir porque “no tienen útiles, ni mochila, nada”.“Necesito de la colaboración de chapas y tirantes porque cuando venga el frío y si sopla viento, se nos complicará mucho”, imploró la mujer. De acuerdo a lo que comentó, la única asistencia municipal que recibió fue la de un bolsón de comida. “Pedí unas chapas, pero lo único que me dan es nylon”, comentó.Quienes puedan colaborar con la mujer y sus hijos pueden comunicarse al