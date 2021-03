“No se recupera la baja de donantes voluntarios de sangre” y hay altas demandas

Desde el Programa Provincial de Hemoterapia, que funciona en el hospital San Martín de Paraná, recordaron la importancia de la donación voluntaria de sangre.En declaraciones al programade, Lucrecia Etcheverry, coordinadora del Programa, expresó que “es la necesidad que mencionamos siempre, pero en este momento, marcada por altas demandas de determinados pacientes cuyos familiares no pueden conseguir donantes voluntarios. Por eso es necesario donar voluntariamente para que estas cosas no sucedan”.Tras ello, señaló que desde que comenzó la pandemia por el coronavirus el año pasado, “tuvimos una gran baja de donantes que no se recupera, sumado a las vacaciones que la gente siempre deja de donar un poco”.Consultada sobre los posibles motivos de esta baja, estimó que “tal vez persiste el miedo de concurrir a las instituciones, pero se toman los recaudos de higiene y seguridad para cuidar al donante”.Asimismo, Etcheverry también dio cuenta que “también ha disminuido” la donación de plasma y remarcó que las extracciones se siguen realizando. La persona puede concurrir 14 días después de recibir el alta y realizarse los exámenes para determinar si tiene los anticuerpos y poder donar.Por otra parte, adelantó que a partir de la semana próxima retomarán con las colectas externas de sangre que tanto éxito tuvieron el año pasado. La primera será el próximo 17 de marco en Colonia Avellaneda.Quien quiera ser donante voluntario de sangre debe acercarse al nosocomio de lunes a viernes de 7 a 11. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos, consultar si toma algún medicamente, “sentirse bien de salud, y tener muchas ganas de sentirse bien porque ayudamos a otros”, dijo finalmente Etcheverry.