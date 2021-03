Brindarán apoyo extraescolar a alumnos de Paraná con el programa del Becario

El titular del Instituto Becario, Sebastián Bértoli, se reunió con el intendente Adán Bahl para acordar acciones ante el próximo inicio del Educando en Movimiento, el programa de apoyo escolar que combina actividades educativas, lúdicas y recreativas a cargo de estudiantes avanzados del nivel superior becados por el organismo provincial.



La reunión se desarrolló en la Casa de la Costa de la capital entrerriana en la que también participaron la coordinadora del Educando en Movimiento a nivel provincial, Sofía Regner; y Román Suárez, referente del programa en la ciudad de Paraná. Allí se acordó el próximo lanzamiento del Programa en Paraná y la complementación de acciones para llevarlo adelante en diferentes barrios de la ciudad, en beneficio de los alumnos de la ciudad, sobre todo los de menores recursos, que necesiten ayuda educativa extraescolar y otras actividades. La novedad este año es que también se hará fuerte hincapié en la educación ambiental.



Bértoli calificó a la reunión como "muy positiva", al mismo tiempo que destacó la predisposición del intendente Bahl para trabajar en conjunto en favor de los estudiantes entrerrianos, en este caso a través del apoyo escolar y las actividades recreativas.



También explicó en qué consiste el Educando en Movimiento y dijo que es "apoyo escolar netamente territorial que desde el gobierno de la provincia a través del Instituto Becario articulamos con todos los municipios para generar esta herramienta en este contexto que nos ha tocado vivir, ya desde marzo del 2020. Sabemos que desde el Instituto podemos articular con todos los municipios este apoyo escolar, y las actividades recreativas para darle la posibilidad a todos los estudiantes entrerrianos".



"Vamos a lanzar el programa en Paraná en conjunto con el municipio y estamos visitando los diferentes lugares en donde podemos llevarlo adelante distribuidos en el ejido de la ciudad. Así lo vamos a hacer en los distintos puntos de la provincia en donde ya están solicitando el Educando y entendemos que es una herramienta excelente para contener a los chicos que han tenido un año educacionalmente complejo y tenemos esta herramienta para trabajar en conjunto", finalizó el titular el Becario.



En tanto, el intendente Bahl valoró el trabajo en conjunto y expresó "Fue una reunión muy interesante el Instituto Becario tiene una programación en toda la provincia, y a nosotros nos interesa trabajar en conjunto. Hay todo un equipo abocado a la ciudad de Paraná que ya viene trabajando con las comisiones vecinales".



"Los mejores resultados –continuó Bahl- son los que se obtienen trabajando en conjunto con nación, provincia y municipio. A veces uno hace hincapié en grandes obras o inversiones, pero estas son las mejores inversiones, las que están dedicadas a lo humano, a los jóvenes, a nuestros chicos, más que nada en zonas carenciadas en donde lo que antes se usaba mucho que era pagar una maestra particular y que ahora no se puede hacer para eso está el Becario que tiene estudiantes becados con contraprestación de servicios. El Estado está presente acompañando para que la educación sea lo más eficiente y eficaz posible por eso queremos aprovechar esa herramienta, maximizarla", destacó el presidente municipal.



El intendente también hizo una síntesis de lo que fue el encuentro con el titular del organismo provincial y el equipo del Educando en Movimiento donde se explicaron cuestiones relativas al programa. "Estuvimos analizando la cuestión operativa después de un año de pandemia donde el contacto ha sido muy a distancia y se necesita fortalecer este vínculo. Creemos que el Educando en Movimiento es una excelente herramienta y desde el municipio nos comprometimos con Sebastián Bértoli para que se pueda desarrollar en la mayor cantidad de vecinales posibles, donde así lo deseen, donde exista la necesidad para que los chicos sean asistidos en este proceso pedagógico y de tutorías para que puedan estudiar, porque es lo que todos queremos"



Luego indicó: "También nos hemos comprometido complementar las actividades con una vianda y un lugar físico que tenga las condiciones apropiadas, ya sea una vecinal o algún otro tipo de institución. El Educando es una muy buena herramienta que tiene el gobierno de la provincia a través del Instituto Becario y está destinado a los chicos más vulnerables y el estado municipal tiene que estar presente", finalizó el presidente municipal.



En tanto, coordinadora del Educando en Movimiento, Sofía Regner, destacó y valoró el trabajo en conjunto con el municipio paranaense y resaltó que se viene trabajando para poder dar inicio al programa. "Uno de los objetivos es incorporar la educación ambiental porque es uno de los puntos centrales para el desarrollo no solo intelectual de los niños sino también el contacto con la naturaleza y generar responsabilidad individual", resaltó Regner.