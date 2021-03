Divisaron un yacaré en la costanera paranaense: piden no matarlo ni hacerle daño

Víctor Hugo Rodríguez, presidente de la Escuela de Canotaje

Divisaron un yacaré en la costanera paranaense

El río Paraná está en descenso: este martes está en 2,62 metros., aseveró aque "está en bajante en todo su curso.Recordemos que estuvimos en muy bajos niveles hace muy poco tiempo"., dijo. Y agregó que llegando al a isla "los mosquitos, son diez veces en mayor cantidad que en la ciudad. En la isla es imposible estar, un remero me comentó que se tuvo que tirar al agua, a pocos metros antes de llegar a la isla porque le avanzó un enjambre de mosquitos y no podía seguir remando".. Aseveró que desde la Escuela de Canotaje "limpian la zona, para poder mejorar la navegación para embarcaciones chicas y grandes. Lo hacemos a puro pulmón".En los últimos días, avistaron un yacaré en zona de la Costanera de Paraná.Han comentado que", dijo Rodríguez.Pidió a la gente que "no lo ataquen, no lo agredan, porque está buscando su hábitat. Es importante el yacaré en el río, porque controla las palometas y es un depredador natural. Es importante cuidarlo".. Ven en las películas, los que andan en África y creen que estos son iguales", agregó.Entendió quePero es importante decirlo, que no se lo ataque, ni se lo mate como ya ha pasado con otros ejemplares. Es inofensivo para la gente que no debe molestarlo".Rodríguez, a su vez, contó que según los dichos de un pescador, "sacó ayer seis palometas y se tuvo que ir, ya que no te dejan pescar, te comen hasta el anzuelo".