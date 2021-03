“Yo quería la vacuna para seguir viviendo”, aseguró Aquilino a sus 90 años

Aquilino Gómez, reconocido en Paraná por su participación en el Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos (CACER), recibió este martes su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.“Yo quería la vacuna para seguir viviendo”, aseguró Don Aquilino aal mostrarse “alegre y ansioso” por la inoculación.Sin embargo, el destacado bochófilo no vidente aseguró: “Gracias a Dios estoy bien, no tengo nada en mi cuerpo. No tomó pastillas ni uso inyecciones”.Don Aquilino se desempeñaba en el área de mantenimiento del hospital de Salud Mental de Paraná (ex Roballos) pero a causa de una patología fue perdiendo la visión hasta quedar ciego. Sin embargo, tal discapacidad no le impidió seguir adelante con su vida y sus pasiones. “Jugué al fútbol contra Las Murciélagos, hice la bicicleteada Siete Pueblos-Siete Iglesias, tengo ocho remeras de maratones, crucé el Túnel cuatro veces, y juego a las bochas en CACER, donde tenemos tres títulos argentinos”, enumeró orgulloso.“Fue albañil toda mi vida, y si veía iba a seguir trabajando porque tengo voluntad. En mi casa ando todo el día”, le contó aFinalmente, el hombre manifestó su “alegría porque que con esta vacuna vamos a seguir viviendo muchos años más”. “Gracias al Presidente que tuvo la voluntad de arrimarnos esta vacuna para seguir viviendo”, sentenció.