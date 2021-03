Enjambres de abejas en Paraná: apicultor explicó a qué se debe la invasión

Son muchos los paranaenses que dan cuenta de la presencia de enjambres de abejas en distintos puntos de la ciudad. Y son varios los que se preguntan a qué se debe esta invasión en la capital entrerriana.consultó a un apicultor, con 38 años de experiencia en el rubro, a qué se debe la mayor presencia de estos insectos en Paraná.“El problema de las abejas en la ciudad se debe a las grandes quemazones en las islas, porque allá hay muchas colmenas en los troncos de los árboles y debido a los incendios, la abeja el único lugar que tiene para refugiarse es venir hasta la ciudad”, explicó Miguel Faez a. Y agregó: “Además, debido a las grandes fumigaciones en los campos si el veneno no las mata, las espanta”.Otro de los factores que incide en la invasión de abejas en la ciudad, el productor apuntó que hay apicultores “que no cura varroa, por lo cual, la abeja se va del cajón, lo abandona, y se va a la ciudad”. (La varroa es un ácaro que afecta a las abejas adultas y a sus crías).El productor, que vive sobre calle Facundo Subiría, contó que “por temporada agarra entre 45 a 50 enjambres y en el campo, dos o tres”. Lo cual avala su teoría respecto a que “la abeja está buscando la ciudad”.“En cada panteón del cementerio municipal hay dos o tres enjambres de abejas”, acotó al respecto.Consultado al apicultor por la mayor presencia de abejas en las zonas cercanas a las panaderías, éste indicó que “en verano hay flores en todos lados y la abeja va hacia ahí, pero cuando ya la floración no se ve en otoño, la abeja necesita comer; entonces va a las panaderías donde hay jalea, que es la comida de la abeja”.Al preguntarle a Faez cómo combatir un enjambre, éste indicó que “cuando se posa sobre un árbol es porque la abeja viene cansada y desde ahí ve dónde meterse”. El apicultor aclaró que el enjambre “no queda en el árbol, sino que busca un hueco o un tronco donde hacer nido”.Fue por eso que el productor recomendó que “mientras el enjambre quede en el árbol en forma de esfera, si quiere que la abeja se vaya, tiene que hacer humo abajo para que se vaya”.“No la mate”, sentenció al aclarar que las abejas no pican cuando están posadas en forma de esfera sobre un árbol.Faez indicó que cada enjambre produce dos o tres por año, con lo cual, se triplica año a año; y una colmena tiene entre 85 y 90 mil abejas.