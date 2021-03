Covid-19: el Centro Leloir proyecta vacunar hasta 300 mayores de 70 por día

En el Centro de Día “Dr. Federico Leloir” continúa la vacunación contra el coronavirus a los mayores de 70 años no institucionalizados en Paraná. Según se anticipó aa partir de este miércoles, se proyecta vacunar hasta 300 personas por día.Verónica Sugarana del departamento de Enfermería Central del ministerio de Salud.La vacunadora contó que “entre ayer y hoy hemos tenido pacientes de 90 a 100 años”.Según registró, por plaza "Prof. Elio C. Leyes" podían ingresar con los vehículos, los familiares de los abuelos que no tengan movilidad propia, para que los vacunadores se acerquen hasta ellos a aplicarles su primera dosis.“Estamos vacunando entre 120 a 130 personas por día, pero a partir de este miércoles, jueves y viernes, incrementaremos a 300 personas por día”, comunicó Sugarana.En la oportunidad, comentó que los abuelos y sus familiares destacan “lo ágil el trabajo, y agradecen y felicitan por la organización”.“Para la segunda dosis, que es a los 21 días de la primera dosis, la fecha se les coloca en el carnet, y se les explica que se les comunicará telefónicamente como se hizo en la primera oportunidad”, detalló la vacunadora.“Entre las recomendaciones generales, si en la zona de punción queda algún dolor, debe colocarse hielo; y ante cualquier malestar corporal, fiebre o dolores articulares, un comprimido de paracetamol / Tafirol”, encomendó la enfermera.