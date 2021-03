La emoción de Felipe: tiene 100 años y recibió la vacuna contra el coronavirus

Tiene 100 años y este martes recibió en la Escuela Hogar de Paraná la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se trata de Felipe Martínez quien dijo a: “No me dolió nada, fue rápido y perfectamente bien”.Contó que “tenía ganas” de recibir la vacuna porque “pienso que es todo para bien. Le tengo miedo al contagio, porque si me toca no sé si podría seguir viviendo. Ahora, con esto, estoy más fuerte”, resaltó el hombre que en agosto cumplirá 101 años.Felipe manifestó que el año de pandemia “ha sido muy difícil, no por mí mismo, sino porque veo muy mal el país y el mundo. Ha sufrido mucha gente”.Recordó que en su larga vida ha visto padecer “diversas enfermedades, como la fiebre amarilla, pero como esto, nunca”.Expresó su fe en Dios y manifestó que nació en María Grande en 1920. “En el documento tengo dos años menos. Según me han contado, en aquel tiempo no había juez, sino alcalde” y se demoraban las anotaciones.Resaltó “la unión” con su familia y que “sintió una gran emoción” cuando se enteró que sería vacunado.“He vivido siempre trabajando. Toda mi vida fui trabajador. Creo que Dios me da el poder para estar ante ustedes. Tengo muchos trofeos por jugar a las fotos. Tengo un alias. En todos los clubes me conocen como Barullo”, señaló aRelató que hizo el Servicio Militar en La Segunda Brigada Aérea. “Estuve 32 años en el Frigorífico Municipal”, expresó y se jubiló por tener más de 30 años de servicio en la repartición “con una foja de servicio intachable. Llegué una mañana al matadero y el jefe de personal me dijo: Barullo, de los 120 que están acá, sos el único que te jubilás. Nunca falté ni llegué tarde. Ningún punto en contra”, enfatizó con orgullo.