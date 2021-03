A seis años de su construcción, restauran el mural “Memoria Colectiva” que recuerda a víctimas de femicidios. Se trata de la obra ubicada en calles en calle Belgrano y Urquiza de Paraná.“Este mural fue iniciado por el Foro por los derechos de la Mujer cuando luchamos por la paridad de género y luego logramos la reforma constitucional hace muchos años atrás, pero después fue derribado; logramos reconstruir este y por diversas circunstancias no habíamos podido restaurarlo”, explicó ala titular de Red Alerta, Silvina Calveyra.Y continuó: “En el Día Internacional de la Mujer, un día reflexión, interpelación y desafíos por esas mujeres que fueron asesinadas luchando por la libertad y nuestros derechos, y ante la cantidad de feminicidios en lo que va del año, sostenemos la memoria viva y colectiva para generar la conciencia y la necesidad de la deconstrucción de estereotipos”.“En esta pared tan fría no solo están las víctimas de feminicidios a nivel provincial, sino también, el pedido de Justicia por las que no la tienen”, remarcó.Durante la restauración, estuvo presente Ana Brugo, mamá de Julieta Riera, la joven que murió el 30 de abril de 2020 tras caer desde una altura aproximada de 19 metros, de un complejo de departamentos, ubicado sobre la peatonal San Martín de la capital entrerriana. Por el hecho -que fue caratulado como "Homicidio agravado", permanece con prisión domiciliaria su pareja, Jorge Julián Christe.“Siento tristeza y dolor porque una mamá nunca espera ver el nombre de su hija en un mural”, fueron las palabras de la mujer, al comentar que se mantiene a la espera del juicio por jurados contra Christe“El Día de la Mujer son todos los días, pero el especial es hoy en el que también se cumple un año de lo de Fátima. Y para mí y mi familia es muy doloroso”, lamentó.En tanto, la artista plástica que realizó el bosquejo del mural, Diana González, sostuvo que la obra “nos recrea mucha energía porque trabajaron en él muchas personas, chicos de escuelas, integrantes de agrupaciones”.