Sigue la vacunación a adultos mayores: “Es una tranquilidad”, afirman

Continúa en la Escuela Hogar la vacunación contra el coronavirus a mayores de 70 años no institucionalizados. Tal como ocurrió el viernes, las personas que fueron citadas pueden ingresar al establecimiento caminando o se inmunizadas sin necesidad de descender del auto en el que llegan al lugar.El coordinador de Programas de Políticas de Salud para personas mayores, Esteban Sartore, aseguró aque la campaña “es un éxito” por como se viene desarrollando.El profesional puso de relieve que “tenemos un registro de los teléfonos de cada uno a los que se les ha aplicado y no tuvimos ningún efecto adverso. Remarcamos que es importante nunca perder el nexo y la comunicación con el médico de cabecera. Nosotros también llamamos y les dejamos en claro lo que puede aparecer, como algún enrojecimiento, que es lo esperable cuando se coloca la vacuna”.Acotó que en este momento hay tres tipos de vacunas en Entre Ríos, que se aplican a cada grupo que le corresponde, de acuerdo con el plan rector establecido.Adelantó que se establecerán nuevos lugares de vacunación, porque “se busca llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas”. Asimismo, aclaró que en caso de que algún mayor no pueda concurrir, tienen un freezer en el hospital Pascual Palma para poder mantener las vacunas.“Por supuesto” que quería recibir la vacuna, expresó una mujer de 90 años al ser consultada por. En tanto, un hombre que llevaba a vacunar a su madre consideró que “es una tranquilidad que te da para seguir cuidándote, pero sabés que los riesgos son menores”. Y comentó que en una semana le asignaron el turno.