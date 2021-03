Invasión de mosquitos: continúan las tareas de fumigación en plazas de la ciudad

Política El Municipio de Paraná adquirió nuevas máquinas fumigadoras

Personal municipal realizó tareas de fumigaciones este lunes en Plaza Mujeres Entrerrianas (ex hipódromo), registróSegún se indicó, esta realiza una vez por semana en los espacios públicos de la ciudad.Es que la plaza es uno de los pulmones verdes de la capital entrerriana, donde, si no se fumiga, prácticamente se torna complicado el acercarse a disfrutar del aire libre o realizar algún tipo de actividad física.“Actuamos sobre el mosquito adulto con las máquinas termoniebla para llegar a lugares específicos a los que no podemos llegar con las mochilas”, comunicó ael jefe de fumigaciones, Víctor Recalde.En relación a la invasión de mosquitos, explicó que “la bajante del río provocó que la hembra del mosquito pusiera muchos huevos, y lamentablemente, al crecer, hubo una ebullición del mosquito en todo Paraná”.De acuerdo a lo que indicó, el personal de fumigaciones recorrer “tres barrios por la mañana y otros tres por la tarde”.Las tareas se realizan con termonebulizadoras que permiten aplicaciones de mayor alcance y efectividad. “Con estos equipos de fumigación se va a poder controlar la población del mosquito adulto que tenemos en esta época, un fenómeno que se produjo en este verano por razones climáticas y meteorológicas”, había señalado la subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder.