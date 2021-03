Keila Amore obtuvo el primer puesto en Damas: "Volver al agua es lo más lindo"

Keila Amore nadó este sábado la Maratón Villa Urquiza-Paraná, obtuvo el primer puesto en Damas y llegó cuarta en la categoría general.En diálogo con, indicó que “fue muy lindo, me sentí muy bien, hizo mucho calor igual. Después de un año muy complicado, volver al agua es lo más lindo. El río estaba muy hermoso, no estaba caliente el agua pero sí pegaba el sol”.La joven, oriunda de Mar del Plata, expresó que “estuve entrenando unos días en Paraná y ahora me fue muy bien, fue una linda carrera”.