Damnificados por los créditos hipotecarios UVA protestaron en Paraná

Damnificados por los créditos hipotecarios UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) protestaron este sábado en Paraná, sobre Peatonal San Martín. Se trata de los afectados por la política habitacional que impulsó el gobierno de Cambiemos con la intención de atacar el déficit habitacional, bajo la premisa de que el valor de las cuotas no podían superar el 25% del sueldo o del ingreso del tomador del préstamo.“El reclamo data desde 2017. Desde hace más de tres años que reclamamos”, aseguró auna de las damnificadas, Verónica Martínez. Y continuó: “Ya se había visto que era algo inviable, pero en septiembre de 2019 se confirmó cuando se congelaron en la época de Macri; se vio que era una estafa y los suspendieron. Recién ahora se abrió el descongelamiento, pero sin una respuesta por parte del gobierno actual”.“El crédito no fue puesto por los bancos, sino que fue legislado, votado y aprobado por nuestros legisladores en 2017”, sentenció la mujer al reclamar “ser escuchados” por las autoridades.Por su parte, otra de las afectadas, Luciana Rodríguez Valdez, apuntó: “Fueron políticas de acceso a la vivienda que lanzó el gobierno de Mauricio Macri para que las personas pudieran acceder al sueño de la casa propia”.“Es mi caso, en 2018 se hizo inviable el pago de la cuota. Y si bien en 2018, hubo momentos en los que se congeló la cuota -no el capital adeudado- significa que el capital sigue aumentando desmedidamente acompañado por la inflación y el crecimiento del dólar”, explicó. De acuerdo a lo que comentó, su cuota era de 14 mil pesos y en tres años de crédito, hoy es 42 mil pesos. “Saqué 1.8 millones de pesos y hoy debo más de seis millones de pesos”, reveló.El formato UVA es un préstamo indexado, se ajusta a la tasa de inflación, y la informa diariamente el Banco Central, a partir del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se construye con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor del Indec.Pero la aceleración de la inflación a un ritmo superior al de los ingresos de los endeudados para la compra de la vivienda llevó a que el sueño de la casa propia se transforme en una pesadilla.“En su momento fuimos promesa de campaña política, cuando se reconoció la estafa, pero ahora el gobierno de turno se desliga diciendo que nosotros solo somos un número más, que firmamos un convenio con un privado, y se olvida que las políticas de Estado se heredan, como lo es la deuda externa”, completó la mujer.“Los prestamos serán ejecutados y las familias perderán el sueño de la casa propia totalmente desvanecido”, lamentó al reclamar: “Queremos que el Estado medie con los bancos para que dejen de ganar con tasas usureras, porque nuestras deudas aumentaron un 300%”.Según dieron cuenta, son 1500 las familias entrerrianas damnificadas por los créditos hipotecarios UVA.