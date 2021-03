Para el regreso a clases, escuela de Paraná volvió a reclamar mejoras edilicias

Paraná Exigen la finalización del salón de usos múltiples de la escuela Chile

Paraná Esperan soluciones para la escuela Los Constituyentes y Záccaro

La comunidad educativa de la Escuela Nº 197 “Héroes de Malvinas” del barrio Paraná XV reclamó a autoridades del Consejo General de Educación que se garanticen las condiciones edilicias para que alumnos y docentes puedan regresar a las aulas en el marco del ciclo lectivo 2021.Fueron recibidos por el secretario general Pablo Vitor, quien se comprometió a averiguar cuál era la situación y los expedientes elevados por los directivos de la institución educativa de calle Artigas.“Seguimos reclamando porque el estado de nuestra escuela es lamentable, muy triste; se está viniendo abajo, no tiene luz, y ayer, durante una reunión presencial de jardín y en medio de la lluvia, se sintió una explosión y se cortó la luz”, argumentó ala profesora de Música, Miriam Gutiérrez.“Es muy riesgoso tener clases presenciales, por eso los chicos comenzaron con las clases virtuales, porque querremos trabajar, pero es mucho más sacrificado conectarnos de manera virtual por la desigualdad que marca”, explicó la docente.“Queremos volver a presencialidad pero que la escuela esté en condiciones y que no corramos riesgo de vida”, exigió Gutiérrez al comentar que “las paredes tienen posibilidad de electrocución y se caen los revoques”. “He tenido que correr los niños de lugar porque se llueven (los techos) y caen pedazos de revoques”, advirtió.“Mi hijo también va a esta escuela y como mamá me resulta indigno que esas sean las condiciones de la institución, siendo que hace años que se vienen haciendo reclamos y las soluciones que dan son totalmente provisorias. En 2019 se licitó una obra por 300 mil pesos para que solo colocaran membranas en cuatro aulas”, apuntó la docente.Por su parte, la docente de 6º, Johana Fucks, remarcó: “Queremos estar en prioridad entre tantas otras escuelas que no están pudiendo volver a la presencialidad porque se han hecho los reclamos. Queremos volver a la presencialidad, tener el derecho a trabajar y garantizar el derecho a la educación de nuestros alumnos en igualdad de condiciones”.En ese sentido, anticipó que todas las semanas se manifestarán hasta obtener una respuesta a los reclamos que presentaron al CGE. “Pedimos una solución alternativa; si no se puede trabajar en una obra dentro de la escuela porque no hay presupuesto, que nos cedan un edificio de forma transitoria o que por lo menos arreglen una parte del establecimiento para poder volver a la presencialidad de manera segura”, indicó la docente.La matrícula escolar es de aproximadamente 300 alumnos. “Lamentablemente, no podemos volver a la presencialidad por el estado deplorable de la escuela. Hay problemas en los baños, en el agua, en la instalación eléctrica; tampoco llegaron las partidas acordes. Hace cinco meses el equipo directivo sostiene los gastos mínimos de internet y cuestiones básicas que debería garantizar el Estado”, sentenció.“Quiero volver a la escuela para volver a la escuela para jugar con mis amigos. Quiero volver a la escuela”, fue el pedido de Mateo Gutiérrez, uno de los alumnos que acompañó el reclamo.