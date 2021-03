“Esperanza, alegría y confianza” de mayores de 70 vacunados en la Escuela Hogar

Video: Vacunación a mayores de 70 años en el complejo Escuela Hogar de Paraná

Paraná Mayores de 70 que se vacunaron en La Baxada destacaron la rapidez del operativo

Comenzó este viernes la vacunación a los mayores de 70 años no institucionalizados en el complejo de la Escuela Hogar Eva Perón. La particularidad es que las personas que iban a ser inmunizadas podían ingresar en vehículos. En el predio había dispuestos dos gazebos, frente a los cuales se estacionaba y sin necesidad de descender del rodado les aplicaban las dosis.Una pareja de personas mayores resaltó: “Tenemos ganas que nos vacunen temprano. Tenemos plena confianza”, enfatizó la mujer. “Nos queríamos vacunar. Cuando llegó la confirmación del turno nos pusimos contentos. Nos pareció rápido”, resaltó, al tiempo que valoró la posibilidad de ser vacunados en el auto. “Yo manejo todavía”, destacó.En tanto, Darío fue el primero en llegar. Contó a este medio que tenía turno a las 9, pero que a las 7.30 ya estaba esperando en el lugar. “Tengo costumbre de levantarme temprano”, dijo, al tiempo que admitió su ansiedad por recibir la vacuna. “Ojalá sea todo para bien”, remarcó, a la vez que instó “a la gente a que tenga conciencia” con los cuidados frente a la pandemia. Y finalmente precisó que se anotó hace unos 15 días en el Centro de Salud.Una mujer que hacía la cola expresó que se inscribió telefónicamente. “No me pierdo ninguna vacuna. Esto significa una esperanza”, enfatizó, a la vez que comentó: “Estuve casi todo el año encerrada”.Otro adulto mayor recalcó que la vacuna “es una cosa deseada para todos los argentinos. Ojalá que todos nos podamos vacunar para disfrutar de los últimos tiempos de nuestras vidas y tener libertad y al mismo tiempo, otra mujer desde un auto manifestaba: “le vamos a ganar al coronavirus”.“Al turno lo obtuve mediante mi nieto que me inscribió y me avisaron por Whatsapp. Siempre la medicina tiene que ser preventiva. Yo tengo 83 años y mi esposo 89. Tenemos una vida muy metódica”, expresó una mujer a, mientras otra señora enfatizó que “la vacuna es una bien para todos frente a esta enfermedad”.Una de las vacunadoras declaró a este medio que se aplica la Sputnik V y que “la gente está feliz. Lo esperaba ansiosa, más que cualquier otra vacuna. Esto va rápido, está todo muy organizado y todos colaboran mucho”.