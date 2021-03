UPD en Paraná: dos chicas se descompusieron por ingesta de bebidas alcohólicas

Paraná Los festejos del Último Primer Día en Paraná se extendieron hasta la mañana

El subjefe de la Departamental de Policía de Paraná, Carlos Echaniz, indicó aque en el marco de los festejos por el “último primer día”, desde las 21 de anoche empezó a verse el movimiento de jóvenes en las calles de la ciudad. “Los espacios públicos estaban vigilados para que no se produzcan aglomeraciones, pero llegó un punto en el que se fueron concentrando en la plaza Le Petit Pisant, por lo que se optó por priorizar que no se produjera una circulación desordenada que diera lugar a algún accidente de tránsito”, explicó durante el programaSobre el movimiento que se produjo, el comisario aseveró que “a partir de la 1.00 empezaron a retirarse. A las 1.30 en ese lugar de la ciudad ya no quedaba nadie. Sí hubo un desplazamiento después en distintos sectores. Para las 3.00 la circulación de jóvenes era nula. No obstante, esta mañana tomaron como lugar de concentración el mismo punto que ayer. Por lo que se montó un operativo y se retiraron del lugar, entendemos que para asistir a los establecimientos educativos”.Señaló que fueron secuestrados 16 carritos de supermercados, sobre los cuales adelantó que se notificará a los comercios para que los retiren de la Comisaría Octava.El funcionario dijo que “cuando iban con la bebida tapada, se les indicaba que la regresaran al domicilio o que se la dieran a alguna persona que andaba con ellos. Si la tenían abierta no se les quitaba, sino que la consumían, pero se evitaba que haya ida y vuelta a un comercio para que no siguieran ingiriendo y se alargara el festejo. Lo que llevaban encima era lo que consumieron”, dijoEchaniz admitió que “no se deberían haber reunido, pero son adolescentes que concurren a institutos de formación, todos están informados y lo nuestro pasó por una cuestión de seguridad”.