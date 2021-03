Gran cantidad de adolescentes se congregaron desde la noche del jueves en espacios públicos de la capital entrerriana para festejar el Último Primer Día.Posteriormente, muchos de ellos se dirigieron hacia distintos domicilios y desde las 5 de la madrugada, cuando se habilitó nuevamente la circulación volvieron a las calles y, nuevamente, se volcaron hacia la zona del Parque Urquiza, pese a los cuestionamientos de parte de mucha gente por el incumplimiento de los protocolos de distanciamiento y uso de barbijos, además del consumo de bebidas alcohólicas.

Video: UPD en Paraná

Video: UPD en Paraná 2

Al parecer todo transcurrió con tranquilidad y ante la nueva presencia de jóvenes en la zona de Le Petit Pisant, la policía se hizo presente y les pidió que despejaran la calle para no impedir la circulación vehicular.En las cunetas se pudo observar gran cantidad de residuos, como botellas de vidrio, plástico y vasos.“Vinimos a la noche y había varias escuelas”, dijo una alumna del Colegio Mercedarias y contó que luego de estar en el Parque a la noche “se fueron a Colonia Avellaneda a la casa de un amigo y recién volvimos. Estuvo todo tranquilo, no hubo tanto quilombo y la policía no nos dijo nada”. Ante la consulta si podrán ingresar al establecimiento educativo, señaló que “mientras estemos en forma adecuada, con el uniforme y todo, supongo que sí”.Otra estudiante del Centenario manifestó que “la pasamos lindo, vino casi todo el curso. Llegamos como a las 21, después nos fuimos a otras casas y volvimos. Todo lindo. A las 7 entramos a la escuela, tenemos una charla”.La desconcentración de los estudiantes se produce de forma paulatina, de acuerdo a los horarios de ingreso a cada establecimiento educativo.