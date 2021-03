La maratón acuática Villa Urquiza – Paraná “será una edición muy especial”

Este sábado se realizará la 12º edición de la tradicional prueba de aguas abiertas Villa Urquiza-Paraná. En esta oportunidad la competencia, que será transmitida en vivo y en directo por Elonce TV tendrá sólo nadadores nacionales ya que debido a la pandemia de covid-19 no se pueden recibir extranjeros.



En diálogo con Elonce TV, el ex nadador y uno de los organizadores, Andrés Solioz, dijo que “estamos muy ansiosos con los últimos preparativos y tratando de cerrar todo. Este viernes vamos a estar recibiendo algunos nadadores, esperando que el sábado a las 15.30 cuando se largue la competencia tengamos un final feliz”.



Un total de 44 nadadores participarán de la competencia, entre ellos Damián Blaum, y los paranaenses Fausto Orondo, Santiago Boviez, Yamila Alarcón y Fátima Medrano”. Además contó que “habrá un chico de 12 años que por primera vez en la historia de la maratón, se va a animar a desafiar los 21 km, es de la localidad santafesina de San Javier”.



“Es una carrera bastante rápida, explosiva, a comparación de lo que era la Hernandarias – Paraná en su momento, que era una prueba de más resistencia; así que los nadadores van a tener que ser muy estratégicos, hay que ver como se presenta el tiempo, si hay tiempo y cómo agarran el canal”, indicó Solioz.



En tal sentido, remarcó que “será una edición muy especial”. Ante la pandemia por el covid, se hará un vallado de la playa para que dentro del mismo esté solamente la gente de la organización, los nadadores y entrenadores; además de médicos, autoridades y prensa. Mientras que el público “podrá verlo en el transcurso de la Costanera, y si tienen embarcaciones se pueden acercar al río y acompañarnos los últimos tramos o la carrera completa”, tomando los recaudos para no perjudicar a los competidores.



A las 15.30 los nadadores partirán del muelle de Villa Urquiza y a las 17.30 estarán llegando los primeros competidores a la playa del Club Estudiantes de Paraná. La competencia será transmitida en vivo y en directo por Elonce TV a partir de las 15. Elonce.com