Judiciales anunciaron medidas de fuerza para la semana próxima

El Plenario Ampliado de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), decidió la realización de retenciones de servicio de 2 horas por día, 2 veces por semana (lunes y jueves), durante 4 semanas, comenzando el próximo lunes 8 de marzo, en todas las oficinas del Poder Judicial de toda la provincia.



En diálogo con Elonce TV, Mabel Pedrero, secretaria adjunta de AJER, explicó que los horarios de la medida será definida por cada jurisdicción y en Paraná mañana habrá una asamblea de trabajadores para definir la hora.



Según explicó, la protesta obedece al “escaso aumento de recomposición salarial otorgado y también es porque no entramos a discutir el fin que tuvo la supuesta ley de emergencia para trabajar en el déficit de la Caja de Jubilaciones y que, si hay, no lo tengamos que pagar los trabajadores”.



Por otra parte, indicó que también hay reclamos hacia el gobierno nacional “que no está haciendo nada para morigerar la inflación. Creemos que ahí tiene que ponerse el acento para no perder el poder adquisitivo de nuestro salario”.



“Queremos expresar nuestra bronca, no somos de salir, siempre nos dedicamos a trabajar pero llega a un punto en que se hace insostenible cumplir un trabajo de forma permanente cuando no hay un reconocimiento. Los 1875 trabajadores le ponemos el hombro al Poder Judicial y queremos un reconocimiento, aunque sea mínimo de haber llegado al 20 por ciento”.



Finalmente, Pedrero dijo que piden que el próximo 30 de junio finalice “sí o sí la Ley de Emergencia”.



La medida de fuerza que se desarrollará en todas las oficinas del Poder Judicial de la provincia y que en principio se extenderá por cuatro semanas, fue resuelta en un Plenario Ampliado de AJER, con la presencia de la Comisión Directiva y de los secretarios generales de sus 15 filiales. Elonce.com