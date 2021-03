Familia de barrio Los Berros perdió sus pocas pertenencias producto de la lluvia

Esteban González vive junto a su mujer y sus cuatro hijos en una precaria vivienda de calle Lebensohn al final, en barrio Los Berros de la ciudad de Paraná.Producto de las intensas lluvias que se registraron este jueves por la mañana, se les arruinó lo poco que tenían. “Prácticamente perdimos todo; lo poco que teníamos muebles, heladera, cocina y colchones. La prioridad es si alguien me puede acercar unas chapas y unos tirantes porque no tengo movilidad”.El más chico de los hijos de González está a punto de cumplir 1 año y también necesita ropa, calzado y pañales para los menores. “Quiero resguardar a mi familia y cualquier ayuda la agradezco de corazón”, dijo el hombre aSobre si solicitaron ayuda a la comuna, señaló que “como mucha gente llamamos a Defensa Civil, pero nos ofrecen un nylon, que es lo mismo que la nada, y hay que ir a buscarlo y la verdad es que la situación nos supera”.“No pretendo que me hagan la casa, soy oficial albañil y si alguien me puede acercar unas chapas y tirantes lo puedo hacer yo”, expresó finalmente González que dejó su número de teléfono por si alguien se ofrece a ayudarlo: