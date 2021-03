Exigen la finalización del salón de usos múltiples de la escuela Chile

La comunidad educativa de la escuela primaria Nº132 “República de Chile” de Paraná exigió a través de Elonce TV la finalización del salón de usos múltiples, cuya obra está paralizada desde mitad del año pasado. La institución educativa de avenida Ramírez cuenta con una matrícula de más de 500 alumnos y siete salas de Nivel Inicial.



“La obra del salón de usos múltiples inició en junio de 2015, tenía plazo de diez meses, y hoy lleva casi seis años y todavía no podemos entrar porque está cerrado”, advirtió el presidente de la cooperadora escolar, Gerardo Gómez.



En ese sentido destacó que se aceleraron los tiempos de obras gracias a la intervención del Subsecretario de Arquitectura y Construcciones, Cr. Walter Dandeu, y del arquitecto a cargo de la misma. “Pero la obra no está terminada, no podemos entrar y no tiene fecha de inauguración; los pisos están flojos, se llueve, hay humedad y los cielorazos se caen”, detalló Gómez.



“Reclamamos una audiencia con el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, para que él nos explique qué pasará porque la obra pasó a Asuntos Legales”, sentenció el titular de la cooperadora escolar al tiempo que argumentó: “En una pandemia en la que los espacios son pocos, necesitamos de esta obra”.



Por su parte, la directora de la escuela Chile, María Claudia Gauto, explicó: “Desde el año pasado, luchamos para que se termine el salón y lo podamos ocupar. Es una gran necesidad de la escuela, un anhelo de muchos de años de la cooperadora, y hoy no contamos con ese salón”. Sobre el inicio del ciclo lectivo “Este jueves se presentaron los docentes a la institución, pero desde el 17 de febrero trabajamos de manera virtual, respetando las medidas de paro que decretó el gremio y al cual los docentes se adhirieron”, comunicó Gauto. “Se trabajó para que la escuela está en condiciones y los chicos vuelvan a la presencialidad a través del sistema de burbujas, de manera alternada”, agregó al respecto.



“Se invitó a los padres de Nivel Inicial y de 1º grado, en orden y para asegurar el distanciamiento social, para repetirles algunas partes del protocolo que son tan importantes para el cuidado de la salud y la forma en la vamos a trabajar desde la parte pedagógica”, indicó. (Elonce)