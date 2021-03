Vecinos protestaron y afirmaron "Queremos agua dulce"

José María Navarro, uno de los vecinos autoconvocados, indicó aque "se continúa reclamando por el tema del agua que, si bien sabemos que contiene sal, contiene además un alto contenido en arsénico"."Al agua se le siente el gusto a sal, la vajilla queda con sarro; as cañerías ya se están tapando con sarro. El agua salada está haciendo daño desde el primer momento. El otro problema al que apuntamos, es al de salud que nos puede acarrear en el tiempo. Sabemos que el arsénico, con el tiempo, pueda acarrear enfermedades cancerígenas. Teniendo semejante caudal de agua dulce, nuestro querido río Paraná, no se entiende como tengamos que estar recibiendo por nuestras cañerías, agua salada", afirmó el habitante de esa zona de la ciudad.Por su parte. Pablo Tobares, de Vecinal de Las Américas, expresó: "A la fecha, no hemos recibido la presencia de ningún funcionario de la municipalidad. Estamos pidiendo que nos reciba el intendente y que la convocatoria sea amplia, con muchos vecinos para que Bahl se pueda explayar y detallar las cosas como son"."Decimos 'no' a los pozos de agua. Queremos fechas concretas de las obras. Estas asambleas seguirán, con entrega de panfletos, eneste lugar", menciono el vecino .