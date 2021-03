Darío, un vecino que sufre los inconvenientes de la pérdida de agua potable, indicó a Elonce TV que el problema estaría en "una llave de paso. Pero no puedo encargarme yo de esto porque corresponde a Obras Sanitarias", manifestó.



"En muchos lugares de la ciudad falta presión, falta agua y acá se está desperdiciando", puso énfasis el hombre.



Dijo que producto de la pérdida de agua "se me está socavando la vereda, y si sigue así me puede afectar hasta los cimientos. Es constante el agua que sale", dijo. Elonce.com.