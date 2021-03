Gran demanda de inscripciones en escuelas nocturnas de Paraná

En la Escuela Secundaria Nº 2, José Martí, aún no comenzaron las clases porque la institución desarrolla tareas administrativas e inscripciones.Verónica Morato, directora, expresó aque “la mayoría se está reinscribiendo, eran alumnos nuestros, pero no han podido seguir los estudios en la modalidad virtual porque no tenían conectividad”.“Tenemos mucha demanda, es una escuela que tiene una propuesta seria de trabajo, es una institución reconocida. Tenemos tres bachilleratos: Arte; Ciencias Sociales y Humanidades; Comunicación. Tenemos una matrícula de 190 alumnos y va en crecimiento”, comentó.Para inscribirse, es necesario presentarse con fotocopia del DNI, certificado de finalización de estudios primarios, partida de nacimiento, constancia de pase si viene de una escuela orientada o de jóvenes y adultos.Por su parte, la vicerrectora, Mirna Moine, señaló que “las clases comenzarían el lunes 8, con primer año. El martes segundo y el miércoles tercero. En la primera jornada trabajaremos el tema del protocolo. No comenzamos esta semana porque la obra en la escuela no se finalizó”.