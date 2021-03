Desobstruyeron cañería cloacal en barrio Anacleto Medina

Personal municipal trabajó en calle Luis Palma al final. Se retiraron piedras, broza, arena, ramas y restos de bolsas que impedían el normal desagüe. Además, faltaban las respectivas tapas, las cuales habían sido sustraídas dañando el bien público.





Ante esta situación, desde la Subsecretaría de Obras Sanitarias se insiste a la población para que se realice un correcto uso del servicio. Ello implica no arrojar elementos o residuos sólidos de materiales diversos que afecten el funcionamiento de la infraestructura sanitaria.





El sistema está diseñado para evacuar los líquidos provenientes de sanitarios, lavaderos y cocinas. Se apela a la concientización de las y los paranaenses para que no vuelvan a ocurrir casos como el mencionado, que se detectan periodicamente en distintos sectores y no hacen más que damnificar a los residentes de cada zona afectada.