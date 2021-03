Vuelta al aula en la escuela Moreno: este lunes recibieron alumnos de primer año

la directora de la institución de nivel secundario, Nilda Bernachea

"Hemos comenzado, de acuerdo las resoluciones del Consejo General de Educación (CGE) por el curso de primer año. Lo hemos hecho con algunos alumnos, no todos", indicó a. Contó que además continúan con inscripciones.El 2020 "fue un año complicado, creo que en 2021 vamos a salir, haremos la promoción acompañada. En nuestra comunidad hay muchos chicos que no han tenido la disponibilidad de la parte tecnológica, y eso los ha atrasado bastante. Por eso acompañamos a los chicos para que vuelvan a insertarse y puedan terminar su año correctamente y que puedan adquirir los conocimientos correspondientes", definió.En relación a la infraestructura, mencionó que "hay aulas que necesitan refacción, para esto se han enviado las notas correspondientes". Con las aulas con las que cuentan "haremos burbujas, respetando el metro y medio que se exige y respetando el protocolo, con barbijo y alcohol y las medidas de higiene".La institución tiene una matrícula de unos 200 alumnos. "Se van anotando más chicos, por lo que esta semana será sumamente importante, en este sentido iremos completando el registro de alumnos", definió la directora.La escuela permanece abierta. Si bien hay paro, los directivos y personal de la institución que no se adhiere a la medida de fuerza, reciben a quienes tengan inquietudes para consultar en la institución.