Obras en bulevar Racedo: municipio apeló el fallo por “confuso y contradictorio”

El fallo de primera instancia en la acción de amparo promovida por el Foro Ecologista contra la remodelación de bulevar Racedo fue apelado por la Municipalidad de Paraná bajo los argumentos de que es “confuso, contradictorio, oscuro y de imposible interpretación”. También puso en tela de juicio el rol de veedor que se le otorgó a la organización ambientalista.En la fundamentación que presentó el municipio de la capital entrerriana se afirmó que el fallo de primera instancia que habilitó la obra, pero condicionada, “es confuso y contradictorio. Esencialmente si uno repasa los considerandos del mismo no espera más que en el resuelvo la acción sea rechazada, tal como lo sugirió la Fiscal interviniente” ya que “en todo el transitar de los considerandos se da la razón al Municipio, tanto en el derecho como en los hechos, pruebas aportadas, lo relevado en la inspección ocular y lo ocurrido en la audiencia de conciliación”. Además, el juez interviniente (el vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná Dr. Hugo R. González Elías) “también desestimó cada uno de los estudios y opiniones vertidos por el Foro Ecologista”, expuso el gobierno local.Sobre este último punto, se abundó: “Entendemos que tampoco que pueda otorgársele al Foro Ecologista una especie de poder de policía o contralor sui generis, ni mucho menos de decisor del destino de los fondos públicos, ya que la posición que han tomado sus integrantes así lo parecieran y así pareciera fueron receptadas por el fallo judicial”.Frente a la situación así planteada “no hay obra alguna, ni contratista, ni administración, ni proyección de costos que tolere tal incertidumbre, ni pensar en el incordio de comenzar una obra que pueda ser detenida en cada momento en base a lo que la sentencia le ha habilitado al actor”.También estimaron que no se da tampoco “el requisito de una sentencia de amparo, esto es la mención concreta de la conducta a cumplir”. “El Juez ha mencionado en forma oscura, ambigua e imprecisa conductas que debe cumplir esta parte, sin fijar un plazo, y es más, sin que las conductas que indica sean siquiera las que la ley establece para proceder en una obra pública”, consignó el Gobierno local en su presentación, detallando: “La sentencia no ha tenido siquiera en cuenta el pliego, el proceso licitatorio, el estudio de forestación que especialistas han realizado, ni las disposiciones urbanas que rigen la materia, ni tan siquiera la propuesta que realizara el Municipio en la audiencia de conciliación, ni el proceso por el cual se aprobó la obra y la asignación de fondos para la misma” ni tampoco los mayores costos que implican.“De mantenerse esa decisión judicial, el Foro Ecologista pasa a tener una posición de contralor, y podría decirse de administrador”, sostuvo.“Si la Municipalidad de Paraná no hubiese apelado dicho fallo (ante el Superior Tribunal) estaría consintiendo una especie de stand by jurídico hasta que el actor -Foro Ecologista- así lo decida, ya que todo se encuentra condicionado a lo que surja de su entender y parecer en el avance de la obra, y a una situación de inseguridad jurídica e inusitada incertidumbre ante cada proyecto u obra que en la ciudad se pretenda realizar”, precisó el Municipio en el documento al que accedió

La resolución tras el amparo por ensanche de Bolulevard Racedo by ELONCE Paraná on Scribd