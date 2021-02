Amigas y familiares de Fátima hablaron del veredicto de culpabilidad de Martínez

Prisión perpetua

Un jurado popular consideró que Jorge Martínez (35) es culpable por los tres hechos imputados en el marco del femicidio de Fátima Acevedo, en marzo de 2020. La joven de 25 años lo había denunciado seis veces por violencia y había buscado asilo junto a su hijo en la Casa de la Mujer de Paraná, pero fue asesinada por estrangulamiento y arrojada al fondo de un aljibe, ubicado a unos 800 metros de la casa del imputado.De esta manera, Jorge Martínez fue declarado culpable por los tres cargos por los que fue imputado, a saber: “lesiones graves en grado de tentativa agravado por el vínculo; defraudación especial mediante uso de tarjeta magnética en grado de tentativa, y homicidio agravado por tratarse de su expareja y en un contexto de violencia de género”, que prevé la pena de prisión perpetua.En lo que refiere al imputado, Martínez permanece alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná con prisión preventiva. Según pudo confirmar Elonce, la jueza Castagno, resolvió este viernes, prorrogar la prisión preventinva de Martínez en la cárcel de la capital entrerriana, hasta que la condena quede firme.Tras conocerse la sentencia, Florencia López, la amiga de Fátima Acevedo, se refirió al veredicto al que llegó el jurado popular.y agregó que “se hizo Justicia y estoy agradecida por el acompañamiento”, sostuvo.. Queremos que sea un antes y un después tras el caso de Fátima”, afirmó.En tanto, una familiar del padre de Fátima, también opinó sobre el veredicto. “La sentencia es un desahogo y un alivio.”, remarcó Eva, una tía de la víctima.Además, agregó: “queremos que pague lo que le hizo a Fátima y a su ex pareja también”, señaló.”, resaltó.Mientras sonaban los cánticos de los militantes y los tambores que se hicieron sentir frente a la sede de Tribunales, un nutrido grupo de personas agrupadas en diferentes movimientos, acompañaron a familiares y amigos de Fátima durante toda la jornada.Entre ellos, la dirigente del MST Nueva Izquierda, Nadia Burgos, dialogó con Elonce y se refirió al dictado de la sentencia. “Es un paso fundamental de la Justicia por Fátima y”, dijo.“Se notó cómo hay una sensación de Justicia más íntegra, cuando el pueblo también forma parte en el jurado popular y por eso, ha sido tan contundente este veredicto”, remarcó Burgos y disparó: “la, seguimos insistiendo que hay responsabilidades políticas que no han dado respuestas”.“Lamentablemente, en este juicio, no tuvo como prueba,, para que ninguna mujer, tenga que pasar lo que sufrió Fátima”, dijo la integrante de la Asamblea de Mujeres., le dijo Fátima a una de sus amigas días antes de desaparecer. Elonce.com