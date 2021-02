El municipio pavimenta calle Rancillac en Barrio 240 Viviendas

Detalles

La tarea se realiza luego de dar respuestas con trabajos en la red cloacal. “Cuando hacemos este tipo de pavimentación o arterias nuevas, siempre le prestamos mucha atención a los servicios. Donde hay inconvenientes se tienen que resolver definitivamente”, afirmó el intendente Adán Bahl.Las obras del denominado grupo dos se ubican en zona de avenida Newbery y Artigas, y comprenden las calles Parque Nacional Predelta, Parque Nacional El Palmar, Politti, Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Perito Moreno, Rancillac y un tramo de Artigas.Por estas horas se pavimenta calle Rancillac para continuar luego con la carpeta de calle Artigas, llegando a Newbery. "Es una obra que había quedado neutralizada en el año 2018, que nosotros hemos reactivado y ya se encuentra en la etapa final”, sostuvo el presidente municipal.“La cloaca estaba totalmente rota, en algunos tramos no existía y de ninguna manera se podía hacer el pavimento si primero no se resolvía ese problema”, indicó Bahl y agregó: "Cuando hacemos este tipo de pavimentación o arterias nuevas, siempre le prestamos mucha atención a los servicios. Donde hay inconvenientes se tienen que resolver definitivamente”.Por último, el Intendente destacó que en las arterias que se están pavimentando, donde existen caños de agua que pasan por el medio de la calle, se busca llevarlos a ambos lados para que una eventual rotura no ocurra en el medio de la calzada. De esta manera se evita a futuro tener que romper el asfalto, lo que es mucho más costoso. "Es una forma de trabajar desde otra perspectiva y con la que encaramos todas las obras de nuestra gestión, tratando de hacerlas de manera duradera y profesional".Participó de la recorrida el subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini.Los trabajos se desarrollan sobre un total de 24 cuadras, beneficiando a casi 200 familias. Posterior a las tareas de reperfilado, saneamiento de la traza y construcción de cordones cunetas faltantes, se inició la colocación de carpeta asfáltica para completar y concluir la nueva red vial interna.El monto total de la obra del Plan de Pavimentación - Grupo II es de $ 80.361.042,17 y abarca además las cloacas sobre calle Rancillac. El estado de avance es del 98%.