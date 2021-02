Colectivos urbanos: confirman que circularán 102 unidades a partir de marzo

Economía Se levantó el paro nacional de choferes de colectivos anunciado para el viernes

A partir del lunes circularán más de 100 unidades en la ciudad de Paraná y su área metropolitana. Así lo confirmó ael secretario gremial de UTA, Sergio Gro. Es que con la vuelta a clases presenciales, el aumento de las frecuencias era una de las principales demandas de los usuarios del servicio.“Se pasará de 73 a 102 coches”, aclaró el sindicalista. “Si bien es un número que está lejos del número de los últimos años, es un aliciente en relación a las perspectivas del año pasado”, indicó al respecto.Se recordará que los concejales de la capital entrerriana, aprobaron por mayoría, el proyecto del Ejecutivo Municipal que proponía subir la tarifa del pasaje de transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná. De esta manera, el boleto general comenzará a costar $45,30 , lo que significa una suba que supera el 50 por ciento.“El aumento del boleto es progresivo, y si bien es poco, no deja de ser bueno”, valoró Gro.Consultado sobre el servicio nocturno, el gremialista comentó que “aunque la aprobación del aumento figura el precio del boleto nocturno, por el momento desconocemos si se reactivará el servicio”.“Este acuerdo no fue extendido al interior del país, pero desde el sindicato se está trabajando para que, en los próximos días, poder tener una audiencia en el ministerio de Trabajo de Nación para tratar de alcanzar este mismo acuerdo de 15.000 pesos a abonar en tres veces”, adelantó al respecto.En ese sentido, reveló que “a los choferes se les adeuda una cuota del acuerdo paritario 2020 firmado a fines del año pasado, que, al igual que las dos cuotas anteriores, están sujetas a los subsidios nacionales que Nación todavía no ha girado ninguna provincia del país”.“Para que Nación gire estos fondos, las provincias tiene que hacer la rendición de las cuotas anteriores, y hay provincias que se demoran más que otras”, explicó al tiempo que destacó que “la provincia de Entre Ríos hace las rendiciones en el tiempo y forma, pero hay que esperar a que llegue este dinero de Nación para que sea transferido a las empresas, y desde ahí a las cuentas de los trabajadores”.