Siguen los cortes de tránsito en el centro y cambios de recorridos de colectivos

Líneas de colectivos



Desde la comuna indicaron que los trabajos se realizan hasta las 14.25 de mayo e Illia: corte sobre 25 de Mayo. Los vehículos no podrán ingresar por Echagüe.Alem e Yrigoyen: no podrán bajar por Yrigoyen.Pascual Palma y Echagüe: los vehículos no podrán tomar Echagüe.Perón y Echagüe: se solicita precaución a los vehículos que circulan por Perón por posible movimiento de maquinaria.El corte de tránsito implica que algunas líneas de colectivos deban modificar sus recorridos:Línea 1, 5 y 11: 25 de Mayo - Yrigoyen - Urquiza - Cura Álvarez - Habitual.Línea 2, 4, 8, 14 y 16: 25 de Mayo - Illia - Enrique Carbó - Habitual.Línea 7: 25 de Mayo - Yrigoyen - Urquiza - Santa Cruz - Habitual.