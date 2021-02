Pronostican “déficit de lluvias y temperaturas más elevadas de lo normal”

“Las condiciones de febrero continuarían sin lluvias, y cerraríamos el mes con la última situación de inestabilidad que aconteció el martes pasado”, comunicó ael meteorólogo Alejandro Gómez. Fue en ese sentido que aclaró: “Las condiciones de inestabilidad que anticipamos para el lunes, se demoraron, pero finalmente llegaron el martes a nuestra zona, aunque no hubo lluvias sobre Paraná”.“Cerraríamos febrero con valores estadísticos promedio de alrededor de unos 40/50 mm, contra unos 130 mm que es lo estadísticamente esperable”, reveló en comunicación conY continuó: “Las perspectivas a largo plazo de los modelos dinámicos y estadísticos, y lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, establecen que para los próximos dos o tres meses sigamos con déficit de lluvias y temperaturas que continuarán siendo un poco más elevadas de lo normal”.Al explicar que “el efecto de la corriente de La Niña persistirá durante el mes de marzo, aunque no en un carácter profundo”, Gómez refirió que se prevén “menos lluvias durante marzo y abril, y aparentemente, en mayo tendríamos un registro de lluvia más o menos normal”. Al respecto, aclaró que “a fines de otoño y el comienzo del invierno, son los meses menos llovedores para nuestra región”.Punto aparte, el especialista anticipó que “se espera buen tiempo para los próximos días”.“Estará un poco ventoso durante la tarde del sábado y gran parte del domingo, con buenas condiciones y cielo con aumento de la nubosidad durante el domingo”, pronosticó el meteorólogo.“Para los primeros días de marzo se espera que se mantengan las buenas condiciones con temperaturas que seguirán ascendiendo y máximas previstas de 33ºC para el lunes y martes. Mientras que desde el 2 y 3 de marzo se esperan condiciones de inestabilidad que no serían de importancia, pero para mediados de la semana próxima se prevén probables lluvias, algunas tormentas, que tendrían un plazo de afectación de un par de días, y hacia el fin de semana las condiciones tenderían a mejorar”, detalló el especialista.